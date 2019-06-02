Китай к войне с США готов, но уверен, что конфронтация навредит обеим странам

От борьбы США и Китая пострадают обе стороны, единственно правильным выбором является сотрудничество. Об этом заявил Госсовет КНР, который опубликовал "Белую книгу", то есть документ касательно позиции Пекина по торгово-экономическим вопросам.

А министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на конференции в Сингапуре, подчеркнул, что Пекин не пойдет на уступки Вашингтону и будет защищать свои интересы даже силой, если это понадобится.

"Если они хотят войны, то мы готовы, — констатировал Вэй Фэнхэ. — История двусторонних отношений показывает, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу. Пекин рассчитывает, что Вашингтон будет работать с нами на основе принципов взаимной выгоды, а не конфронтации".

В "Белой книге" отмечается, что за все неудачи в торговых переговорах полную ответственность несут США, потому что это именно Вашингтон отступает от договоренностей.

По мнению КНР, с момента начала переговоров сторонам удалось добиться большого прогресса, который был сведен на нет. "Каждый раз сложности возникали из-за того, что США отступали от договоренностей, из-за того, что говорят они одно, а делают другое, не проявляют никакой искренности и добросовестности", — говорится в документе.