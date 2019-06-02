Израиль: мы не готовы терпеть огонь по нашей территории

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что обстреляла сирийскую территорию, однако отметила, что сделала это в ответ на атаку со стороны Сирии.

Жертвами ударов стали трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения, сообщает ТАСС.

Удары с воздуха по артиллерийским и зенитно-ракетной батареям были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот​​​.

ЦАХАЛ предупредил, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна будет реагировать с большой силой на любую агрессию против нее.

Очень часто Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.

В программе "Полный контакт" на Вести.FM от 23 апреля 2019 Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, затронул, в частности, политику Ирана в отношении Израиля.

"Они проводят ее, действуя в том числе через такой инструмент, как "Хезболла". Она присутствует не только в Ливане, но и в Сирии и, по некоторым данным, в Йемене и Ираке. Они считают, что это очень эффективно. А для того чтобы этот инструмент эффективно действовал, Иран помогает "Хезболле" вооружаться, что находит отторжение в израильской политике", — отметил эксперт.