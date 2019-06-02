Неймар: вымогательство разоблачает мою личную жизнь

Футболист сборной Бразилии и французского "Пари Сен—Жермен" Неймар дал первый комментарий после того, как был обвинен в изнасиловании бразильской девушки. Та подала на него в суд.

"Из-за вымогательства мне приходится разоблачать свою личную жизнь и все происходящее в моей семье", — так отреагировал на обвинения звездный бразилец, подписав публикацию в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что девушка, по ее словам, прилетела в Париж за счет Неймара, где встретилась с ним в отеле Sofitel Paris. Потерпевшая утверждает, что приехавший к ней Неймар был в алкогольном опьянении, и в какой-то момент их общения перешел к агрессивным действиям в ее отношении. Применив силу, он якобы совершил действия сексуального характера.

Ранее на обвинения отреагировал и отец Неймара, который по совместительству является его же агентом, заявив, что его сын стал жертвой шантажа. Неймар-старший настаивает – секс между футболистом и девушкой был по обоюдному согласию. Однако позже Неймар-младший решил не продолжать отношения с девушкой, та обиделась и решила написать заявление в полицию.