Велогонщик "Астаны" избил болельщика на Джиро д'Италия

Колумбийский велогонщик Astana Team Pro Мигуль Анхель Лопес повздорил с одним из болельщиков прямо во время проведения 20 этапа веломногодневки "Джиро д'Италия". Инцидент произошел в непосредственной близости от финишной прямой.

Болельщик побежал за проезжающими мимо него спортсменами и стал невольной причиной падения Лопеса, сообщает Twitter-аккаунт Евроспорт.UK. Велогонщика это разозлило, он подошел к мужчине, нанес ему несколько ударов, после чего сел на велосипед и продолжил гонку.

"That's not the reaction you want but you can understand the anger!" 😡



Unbelievable scenes as @SupermanlopezN HITS OUT at a spectator who knocked him off his bike just before the final 5km 😮#Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/jgw4e7JZME