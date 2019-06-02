Стрельба в Вирджинии: посольство России выразило свои соболезнования

Российское посольство в США выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в штате Вирджиния. Жертвами нападавшего стали 12 человек, в том числе выходец из Белоруссии Алексей Гусев.

Накануне в городе Вирджиния-Бич мужчина открыл огонь в департаменте коммунальных услуг. Как выяснилось, недавно его уволили оттуда, и преступник решил отомстить всем коллегам. Полицейские в ходе перестрелки ранили нападавшего, он скончался. Президент США Дональд Трамп в память о погибших объявил трехдневный траур.

Полицейские обнаружили большое количество оружия на месте трагедии и в доме 40-летнего стрелка — Деуэйна Крэддока. Как рассказал начальник полиции города Вирджиния-Бич Джеймс Сервера, стрелявший был вооружен, в частности, пистолетом 45-го калибра с глушителем, большими магазинами и солидным запасом патронов. По словам полицейских, в других случаях стрельбы в США купленное Крэддоком оружие не применялось.