В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

На Кутузовском проспекте столицы столкнулись четыре автомобиля и автобус, в результате пострадали семь человек. По данным столичного ГИБДД, авария произошла в районе Минской улицы на полосе в сторону центра.

Двух пострадавших — мужчину и женщину — с места аварии забрал вертолет, передает ТАСС. До больницы их сопровождала авиамедицинская бригада. Движение по проспекту в направлении центра полностью перекрыто, передает ТАСС.

По данным "Интерфакса" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, среди пострадавших — двое детей. ДТП произошло около девяти часов утра.