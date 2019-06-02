Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

Двери Евразийского экономического союза открыты для новых стран — партнеров России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. Эксклюзивное интервью было записано в узбекской Хиве во время поездки премьер-министра России по Центральной Азии.

В членстве в ЕАЭС, по словам премьера, "есть известные преимущества", так как на участников организации "начинают распространяться определенные льготы и преференции". При этом, по словам Медведева, вхождение в Евразийский союз — "конечно, внутреннее дело каждого государства". В Узбекистане, по словам российского премьера, "пока просто присматриваются" к процессам, идущим в ЕАЭС.

По мнению Медведева, члены Евразийского союза взяли на себя "довольно важные, серьезные обязательства", включив в его состав государства, которые тоже имеют переходную экономику — например, Киргизию и Армению.

"Это все-таки страны с определенными экономическими проблемами, это развивающиеся экономики, — сказал российский премьер. — Да откровенно говоря, у нас у всех есть экономические проблемы, поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать".

Уровень интеграции в формате Содружества независимых государств не такой, как в Евразийском союзе, отметил Медведев, добавив, что ничего необычного в этом не видит: по его словам, это просто "разноскоростные треки интеграции".