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2 июня 201910:51

Макгрегор вызвал на бой Мэйвезера-младшего

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор предложил провести матч-реванш Флойду Мэйвезеру-младшему. Ирландец бросил вызов своему сопернику после боя Энди Руиса-младшего и Энтони Джошуа.

"Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком, — написал Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. – Бросаю вызов Мэйвезеру на матч-реванш! В этот раз я буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, дружище!"

Напомним, что предыдущий бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйвезером состоялся в августе 2017 года. Тогда победу техническим нокаутом в 10 раунде одержал американский боксер.

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