Пловец Чупков выиграл золото этапа Серии чемпионов

В американском Индианаполисе проходит этап Серии чемпионов по плаванию. Российские пловцы отметились четырьмя завоеванными медалями. Среди них золото Антона Чупкова, который первенствовал на дистанции 200 метров брассом.

Его время составило 2 минуты 8,98 секунды. Следом за ним расположился Дмитрий Баландин из Казахстана (2.10,02) и голландец Арно Камминга (2.10,04).

Еще один пловец из России Владимир Морозов выиграл серебро на дистанции 100 метров вольным стилем (49,47). Он уступил сопернику из Бельгии Питеру Тиммерсу (48,36) и обошел американца Таунли Хааса (49,80).

В женской сетке соревнований Юлия Ефимова также стала обладательницей серебряной медали на 100-метровке брассом. Ее результат составил 1 минуты 05,51 секунды. Первое место у американки Лилли Кинг (1.05,13). Еще одна спортсменка из США Молли Ханнис – третья (1.07,26).

И наконец, Анастасия Фесикова завоевала бронзовую медаль в дисциплине 100 метров на спине. Ее результат составил 1 минуту 00,68 секунды. Она уступила канадке Кайли Масс (59,13) и итальянке Маргерите Панциере (59,45).