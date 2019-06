Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в своем микроблоге видео ракетного удара по Сирии. С воздуха атакованы несколько военных целей: артиллерийские батареи, разведпосты, батарея противовоздушной обороны. Погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО. В сообщении уточняется, что удар стал ответом на пуски снарядов в направлении Голанских высот. Предыдущий подобный инцидент произошел в конце мая.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q