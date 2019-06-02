Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала политику Киева в отношении республик Донбасса. В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.

По мнению Савченко, можно было в рамках Минских соглашений обеспечить легкую выдачу украинских паспортов совершеннолетним жителям Донбасса, а также обеспечить банки украинской валютой.

"Поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях", – отметила депутат Рады.

Савченко считает "конвульсиями" киевской власти её реакцию на предоставление гражданства РФ жителям Донбасса.

В Москве объяснили это решение не желанием создать Украине проблемы, а остротой гуманитарной ситуации в ДНР и ЛНР.