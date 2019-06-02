Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

Интеграция в рамках ЕврАзЭС идет семимильными шагами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что проблемы в рамках союза есть, поскольку "речь идет об очень тесной продвинутой интеграции". Но она развивается стремительно. "На что у Евросоюза ушло несколько десятилетий, лет 20, в ЕврАзЭС проделали за 5 лет", — подчеркнул Песков.

Саммит ЕврАзЭС, посвященный пятилетию организации, прошел 29 мая в Нур-Султане.