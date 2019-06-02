Лукашенко о ЕврАзЭС: спорные моменты неизбежны, но нужно объединяться

На фоне процессов на международной арене странам ЕврАзЭС деваться некуда – следует объединяться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Если кратко, нам деваться некуда. Если мы будем неуспешны, мы обречены. Вы видите, какие идут процессы на международной арене, поэтому у нас нет другого выхода: объединившись, в этом направлении действовать", — подчеркнул Лукашенко, добавив, что у ЕврАзЭС огромный потенциал, который можно реализовать.

Что касается спорных моментов, "они были, есть и всегда будут". "Это неизбежно, поскольку мы живем в мир высочайшей трансформации. Там, где можно быстро преодолеть какие-то спорные моменты, их надо решать и преодолевать", — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что спорных моментов, с точки зрения Белоруссии, много, и их нужно обсуждать.