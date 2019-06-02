Силуанов: продолжаем искать компромисс с Белоруссией

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поиск компромиссов с Белоруссией продолжается.

"Все время общаемся с точки зрения нахождения компромисса. Поэтому так долго и так много приходится общаться с нашими коллегами из Белоруссии", — рассказала он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На прошедшем в Астане саммите ЕврАзЭС Силуанов встретился с вице-премьером Белоруссии.

Найти компромиссы по спорным моментам правительствам поручили президенты.