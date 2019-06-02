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2 июня 201914:34 Павел Зарубин

Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил 30 мая в Кремле ордена "Родительская слава" и поблагодарил многодетных родителей за их труд в воспитании детей. Но настоящей звездой церемонии стал маленький житель Ставрополя, который не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось попробовать. Подробности – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Катать коляску за спиной у президента по коридорам Кремля – почему бы и нет. В такой день здесь возможно все. В Александровском зале Кремля, в котором обычно проходят самые важные церемонии, можно увидеть и такую картину: в коляске спит трехмесячная Катя.

За те несколько часов, что они находились в Кремле, они не по разу успели уснуть, проснуться, взять штурмом золотые колонны и своды, станцевать на глазах у президента и попробовать все, что душа пожелает. Даже если не очень понимаешь, что именно ешь, но все равно – не останавливаться.

Как выглядеть хорошо, даже когда рубашка облита фруктовым соком, подскажут старшие братья: "Что случилось? Испачкался, бедняга. Ну ничего, заправим и не будет видно".

Потом, правда, в самый важный момент, когда нужно выйти за наградой к президенту, с некоторых будут спадать брюки, а кто-то решит еще раз выбежать к Путину, чтобы сообщить самое главное: мама беременна!

- У нас уже будет 10 детей!

- Ты почему ему решил про это рассказать-то вдруг?

- Ну, это же президент.

Путин подчеркивает: на примерах таких семей, как собравшиеся, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются традиции крепкого дома.

В этот момент старший брат с младшим, который решил покапризничать, побежал из зала, чтобы его успокоить — удалось на удивление быстро.

Их самые взрослые старшие братья и сестры рождались в 90-е, и понятно, почему именно в день получения такой награды родители решили вспомнить о тех временах. "Не было зарплаты, не было, в чем детей в школу отправить, и многие нас осуждали: что вы делаете, зачем нищету плодить?" – рассказал глава одной из семей.

"Запомнилось, что сказал один из награжденных: в 90-е годы рождались наши дети, и мы тогда не думали о какой-то там поддержке – просто хотели иметь большую семью, хотели иметь детей и не ждали какой-то оценки от кого бы то ни было. Все это действительно от господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны. В таких семьях не может быть плохого воспитания. Я просто в этом убежден", — подчеркнул Путин.

Собрать всю семью в Москву, даже еще в Кремль, когда она состоит из 10 или даже 13 человек, особое дело. В гостиничном номере перед вручением наград у мамы голова кругом. Парни завязывают друг друга галстуки, начищают ботинки и зачем-то соглашаются с сестрами, решившими вылить на их короткие прически столько лака, сколько много даже для женской головы.

Они замирают уже на подъезде к историческим башням, а на территории Кремля и вовсе максимально вытягивают свои шеи, чтобы все рассмотреть. Не все, конечно. И вот все они в Кремле.

В тот день в исторических интерьерах экскурсоводы, которые обычно строго следят за поведением гостей, сами с удовольствием играли, сотрудники федеральной службы охраны демонстрировали мастерство, девушки решили стать хоккеистками.

Нашлись, конечно, и те, кому нет ничего милее мультфильмов. Мальчик сначала сидел один, потом зрителей становилось все больше и вот уже хит на все времена "Ну, погоди!" они смотрят с широко раскрытыми глазами.

Перед стартом церемонии им рассказали, как все примерно пройдет и что делать тем, кто захочет сказать ответное слово: "Подходите к этому пюпитру. Пока папа говорит, вся остальная семья спускается и идет за свой стол. Папа к пюпитру, вы все вниз".

Но правила – они-то для взрослых, у детей свои представления. На развлечения малышей брошены чуть ли не все кремлевские силы – службы протокола, пресс-служба. Одни успокаивают тех, кто почему-то решил всплакнуть. Другие быстро находят в своих телефонах самые интересные детские передачи и показывают малышам. Но ведь намного интереснее потрогать того, кто реагировать вообще не имеет права – почетный караул.

Через секунду этот солдат открывает двери перед президентом.

Родительская слава – это слава государства. И потому, по словам Путина, страна старается поддержать семьи с детьми. "Льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах, и мы обязательно продолжим такую работу, — заверил президент — Знаю, что этого недостаточно. Мы будем думать, есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства, оказывать вам всемерную поддержку".

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