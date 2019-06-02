Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об отставке, сообщает Bild. Свой пост Налес оставит в понедельник, об уходе с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге объявит во вторник, утверждает издание. Причина отставки давлением после провала СДПГ на выборах в Европарламент. Партия набрала 15,8% голосов и это стало худшим результатом социал-демократов — большинство голосов набрали христианские демократы — 28,9%, на втором месте — партия "Зеленые" с 20,5%.

Еще одним ударом для социал-демократов стал исторический проигрыш региональных выборов в Бремене. Там СДПГ впервые за 72 года уступила лидерство ХДС.

Налес избрана главой СДПГ в апреле прошлого года и стала первой женщиной во главе этой партии. Переходное президентство в партии, по-видимому, возьмет на себя премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, предрекает издание. Ранее выборы главы парламентской фракции СДПГ были намеченные на сентябрь, новую дату рассмотрят на следующей неделе.

Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.