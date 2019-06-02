На ВДНХ загорелся павильон "Рыболовство"

В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал. В здании идет ремонт, в нем находится много горючих строительных материалов.

Площадь пожара уточняется сотрудниками МЧС. Все строители эвакуировались самостоятельно.

Павильон "Рыболовство" построен в 1985 году на севере выставки.