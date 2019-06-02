Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

Искусственный интеллект помогает человеку в принятии решений, у него для этого есть две функции, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Искусственный интеллект может принимать простые решения, "он делает это быстрее, лучше и надежней, чем человек", пояснил Греф. Кроме того, искусственный интеллект может помогать человеку в принятии решений в сложных ситуациях.

В целом же то, что недавно для нас было фантастикой, сегодня стало рутиной, отметил Греф.

Искусственный интеллект в определенных сферах действует вместо человека. "В первую очередь это сфера, которая не требует большого приложения усилий, они монотонные и повторяющиеся", — пояснил глава Сбербанка.

По его словам, человеку нужно все время "двигаться вперед, двигаться наверх", но при этом человек, повторяя "100, 200, 200 тысяч раз одну и ту же операцию", может ошибаться или же захочет улучшить процесс, "что не всегда рационально и нужно".

"Сегодня роботы делает операции значительно надежнее уже, чем хирурги-врачи, но они пока не могут делать операции повышенной сложности. Так же, как искусственный интеллект не может принимать никаких решений в условиях неопределенности", — пояснил Греф.

"Человек в состоянии принимать решения в условиях неопределенности, а искусственный интеллект всегда требует большого количества данных. Для принятия им решений нужно, чтобы он идентифицировал ситуацию, то есть нужен определенный объем данных", — рассказал глава Сбербанка.

При этом сложный творческий функционал остается человеку, а искусственный интеллект "создает огромные возможности". В первую очередь – появляется "огромное количество новых рабочих мест, которых ранее не существовало". "Их представить себе нельзя было, разве только в фантастических фильмах или романах", — отметил Греф.

Второе – искусственный интеллект помогает в процессе обучения людей и сокращает период обучения, что делает его менее дорогостоящим.