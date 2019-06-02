Пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ потушен

Возгорание на цокольном этаже павильона "Рыболовство" на ВДНХ ликвидировано, горели строительные материалы и утеплитель на площади 20 квадратных метров. По сообщению пресс-службы столичного главка МЧС России, сообщение о задымлении поступило в 11:54. Уже в 12:37 возгорание было локализовано, а в 12:43 — ликвидировано.

Павильон находится на реконструкции. Пострадавших в результате пожара нет, передает ТАСС.