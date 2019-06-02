МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

Россия собирается доказать в Гааге, что международный суд не может рассматривать дело "Украина против РФ". Это не его юрисдикция, говорится в заявлении МИД РФ.

Украинская сторона инициировала дело в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации

всех форм расовой дискриминации. Устные слушания пройдут 3-7 июня.

Россия утверждает, что спора по этим конвенциям нет. Развязанная Киевом война не имеет к ним отношения, добавили на Смоленской площади.

От Министерства иностранных дел Россию будут представлять посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.