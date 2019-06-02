Комличенко присоединился к сборной России в Новогорске

Сборная России по футболу в подмосковном Новогорске продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы против команд Сан-Марино и Кипра. В расположение национальной сборной прибыл легионер из чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко.

23-летний нападающий прибыл в российскую команду утром второго июня, сообщает официальный Twitter-канал сборной России. Для Комличенко этот вызов в состав российской команды стал первым. Он уже провел тренировочное занятие в общей группе сборной России, которая занимается в полном составе.

Николай Комличенко наконец-то с нами! Скоро — небольшое видеоинтервью с новичком @TeamRussia pic.twitter.com/z0MD7wM2Di — Сборная России (@TeamRussia) 2 июня 2019 г.

А накануне российский форвард забил за "Младу Болеслав" гол, который обеспечил его клубу участие в Лиге Европы на следующий сезон. Всего в регулярном чемпионате он установил рекорд чемпионата Чехии по забитым мячам. По окончании турнира он записал на свой счет 26 голов.

Сборная России 8 июня сыграет с соперником из Сан-Марино в Саранске. А 11 июня в Нижнем Новгороде россияне примут команду Кипра.