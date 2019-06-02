Взрывами в Дзержинске повредило более 300 домов

Все 16 человек, госпитализированные после взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске, находятся в стабильном состоянии и идут на поправку. Об этом в воскресенье сообщили в Минздраве. Всем будут выплачены компенсации от региональных властей — выдавать их начнут в понедельник. По последним данным, всего после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек. И власти продолжают собирать информацию о поврежденных зданиях. На данный момент известно, что пострадали более 300 жилых домов и больше 100 социальных объектов. В их числе школы, где на следующей неделе должны пройти выпускные экзамены.

Под ботинками и колесами спецтехники хрустит битое стекло. Так после взрывов выглядит проходная порохового завода. Административные здания выстояли, а три склада и два производственных корпуса полностью или частично разрушены.

"Площадь разрушения и возгорания составила более 800 метров, по нашей оценке. Много выбитых окон. Если вы понимаете, что произошло в городе, то понимаете, что произошло на предприятии. Площадь достаточно большая — исчисляется тысячами квадратных метров", — рассказывает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

В оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия глубокой ночью прибыл глава региона Глеб Никитин. Ущерб еще только подсчитывают — взрывная волна накрыла не только Дзержинск, но близлежащие населенные пункты. Радиус поражения составляет несколько километров.

"Пострадали около 70 детских садов, 31 школа. Никаких последствий для конструктива, то есть для конструкций зданий, нет, но выбиты стекла, поэтому сейчас в кратчайшие сроки нужно их заменить", — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

О силе взрывной волны можно судить по многочисленным любительским видеороликам. Первый взрыв на предприятии "Кристалл" произошел в субботу, 1 июня, около полудня. За ним последовал еще один.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человека, 16 из них после осмотра врачей госпитализированы в больницах Дзержинска. Одна женщина в тяжелом состоянии.

"Трое пациентов отправлены в терапевтические стационары города, остальным оказана помощь амбулаторная и лечебно-диагностическая. Состояние их удовлетворительное, они отпущены домой. Характер травм в основном — это травма головы и рваные раны", — информирует заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Жанна Новикова.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в Дзержинске в 50-е годы прошлого века. Предприятие специализируется на создании взрывчатых веществ и боеприпасов. В апреле этого года здесь уже произошел подрыв и полное разрушение одного из цехов. Тогда причиной произошедшего стало нарушение производственного процесса. Эта же версия рассматривается как основная и сейчас.

Спустя почти сутки после происшествия вся территория вокруг предприятия по-прежнему оцеплена. Угрозы новых взрывов нет. На заводе работает следственно-оперативная группа, которая даст окончательный ответ на вопрос, из-за чего же все произошло. Известно, что директора "Кристалла" отстранили от работы за день до случившегося с весьма недвусмысленной формулировкой "За нарушение техники безопасности".

Сегодня Дзержинск и другие пострадавшие от ударной волны поселки активно восстанавливаются. Всем пострадавшим, как рабочим, так и жителям населенных пунктов, правительство области намерено выплатить по 150 тысяч рублей компенсации.