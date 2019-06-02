В Ираке за работу на террористов приговорили к смерти девятого француза

В Ираке суды продолжают выносить смертные приговоры гражданам Франции, обвиненным в работе на террористов из группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

В воскресенье в Ираке был приговорен к высшей мере наказания 32-летний Фадель Тахер Увейдат. Он стал девятым за неделю французом, получившим столько суровый приговор, пишет РИА Новости.

Ранее задержали в Сирии и перевезли в Ирак еще трех французов. Их также осудили на смерть иракские суды. В течение месяца приговоренные могут подать прошение об изменении приговора.