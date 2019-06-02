В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

В воскресенье в пригороде Ростова-на-Дону при проведении ежегодного чемпионата по гонкам на тракторах "Бизон трек-шоу" один из участников состязаний вылетел с трассы, наехал на стог сена и группу журналистов, вооруженных камерами и штативами.

Издание "Регион онлайн" сообщило, что люди не пострадали — трактор под управлением пилота Александра Лаптева успел вовремя остановиться. В настоящее время соревнования продолжаются.

Чемпионат "Бизон трек-шоу" проводится в Ростовской области с 2002 года. Его победители награждаются сельхозтехникой и другими подарками от спонсоров.