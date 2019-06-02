Головин и Черышев подешевеют на трансферном рынке

Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин, а также хавбек испанской "Валенсии" Денис Черышев потеряют в своей стоимости на трансферном рынке со следующей недели. На это повлияли индивидуальные факторы каждого из них.

В частности, Головин вместо прежней стоимости в размере 30 миллионов евро теперь будет стоить 25 миллионов, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfermarkt. А вот Черышев подешевеет на два миллиона и новый ценник на него будет равен пяти миллионам евро.

Снижение стоимости специалисты аналитического портала объясняют тем, что Головин провел свой первый сезон в "Монако", который для всей команды оказался не столь удачным – команда на протяжении большей части чемпионата боролась за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Франции. Черышев же сбросил в цене из-за высокой травматичности.