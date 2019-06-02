Полиция задержала подростка, уничтожившего венки у Вечного огня в Югре

Стражи порядка из ХМАО задержали несовершеннолетнего жителя Нефтеюганска, который на днях сжег венки у памятника воину-освободителю в сквере Победы.

По данным РИА Новости, подросток, совершивший акт вандализма, не смог объяснить мотивы своего поступка.

Известно, что молодой человек не понесет ответственности, так как еще не достиг 14-летнего возраста, однако постановки на учет в полицию ему избежать не удастся.

Примечательно, что схожий случай в Нефтеюганске произошел сравнительно недавно – в начале апреля текущего года 22-летний мужчина сжег на Вечном огне венок в том же самом сквере.

Тогда сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали вандала, рассказавшего, что он совершил этот поступок в состоянии алкогольного опьянения, так как просто хотел погреться.