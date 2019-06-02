Бэйла на Погба: "Реал" предложил "МанЮнайтед" обмен

Руководители мадридского "Реала" не оставляют попыток приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и готовят предложение о взаимном обмене. "Королевский клуб" готов предложит за чемпиона мира валлийца Гарета Бэйла.

При этом боссы "Реала" собираются покрыть валлийским хавбеком часть расходов на Погба, поскольку не готовы платить за Погба всю требуемую сумму, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на The Times. Ранее представители "Юнайтед" проявляли свою заинтересованность в Бэйле.

Если же кандидатура валлийца не устроит "Манчестер Юнайтед", то мадридцы готовы предложить "красным дьяволам" колумбийского нападающего Хамеса Родригеса или голкипера Кейлора Наваса.