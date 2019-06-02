Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

Вашингтон готов начать диалог с Тегераном, не выдвигая никаких условий, но только при нормальном "поведении" властей, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Игнацио Кассисом.

Помпео подчеркнул, что причина проблем с Ираном – это находящийся у власти режим, а не антииранские санкции. Штаты намерены приложить все усилия, чтобы изменить политическую ситуацию в Исламской республике.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен отмену санкций. В 2019 году президент Ирана Хасан Роухани сообщил о приостановке своих обязательств. Однако позже не исключил возможность переговоров. После этого духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил, что от переговоров с Америкой один вред, передает ТАСС.