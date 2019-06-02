Тема:

Торговая война между США и Китаем 46 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
2 июня 201915:00 Матвей Попов

Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Китай никогда не уступит США в принципиальных вопросах в торговых переговорах. Об этом говорится в "Белой книге", которую 2 июня представил китайский Госсовет. Как разворачивается санкционное противостояние Пекина и Вашингтона, и к чему оно может привести?

"Для того чтобы сотрудничать, нужны двое, для того чтобы затеять драку, довольно и одного. Надеемся, что американская сторона будет работать с нами, руководствуясь общими целями, без конфликтов и конфронтаций", — заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Власти Поднебесной вновь и вновь подчеркивают: к пресловутой драке, прежде всего экономической, в виде обмена санкциями и тарифами, стремятся вовсе не они. Но признаются, они готовы к любому развитию событий.

"Китай не хочет торговой войны, но не боится ее. И готов бороться, если это потребуется. Эта позиция Китая не изменилась", — подчеркнул заместитель руководителя пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь.

На пресс-конференции в Пекине члены Госсовета представляют так называемую "Белую книгу" — объяснение официальной позиции властей по поводу торгового противостояния Китай-США. Заявления в основном звучат миролюбивые, но несколько раз говорится: вредить Пекин никому не хочет, но и уступать в ущерб себе не намерен.

"В "Белой книге" отмечается, что разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в области экономики и торговли наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира. Дополнительные тарифы США наносят ущерб другим странам, не принося им пользы, препятствуя двусторонней торговле и торговле. Торговая война не делает Соединенные Штаты "снова великими", а только ведет к росту стоимости товаров американских предприятий, повышает их внутренние цены, влияет на экономический рост, благополучие людей и препятствует экспорту в Китай", — указал Го Вэйминь.

Насчет "снова великими" — намек на любимый девиз Дональда Трампа, и его самого, как первопричину антикитайских санкций и тарифов. Сам Трамп не спешит менять курс, наоборот, говорит, что это единственно возможный разумный подход. По крайней мере, в Twitter он пишет именно это.

Вероятно, Трамп может в самом скором времени пересмотреть свое отношение к тарифам и пошлинам. На американские меры Китай отвечает зеркально — страдают в итоге потребители в США. На недавнее решение увеличить пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов Китай ответил так: с 1 июня обложил дополнительными пошлинами свыше пяти тысяч наименований американских товаров, на общую сумму в 60 миллиардов долларов.

Проблемы возникли и у американских специалистов, работавших на компанию Huawei: с ними разорвали контракты, и попросили покинуть Китай. Решение было принято после того, как Штаты объявили Huawei угрозой национальной безопасности и внесли ее в черный список.

По информации издания South China Morning Post, корпорация вынужденно сокращает объемы производства смартфонов — завод Foxconn в Шеньчжене остановил несколько линий, где производились телефоны этой марки. По данным СМИ, прекращается в первую очередь выпуск смартфонов, которые планировали отправить на экспорт.

Об этом можно судить по ситуации с недавней новинкой — Honor 20. В Китае он уже поступил в продажу и пользуется спросом, в то время как в Европе купить этот смартфон — проблема. Прежде всего из-за американских санкций. Отметим, китайский завод Foxconn известен в первую очередь как самое крупное производство смартфонов Apple. Они пока выпускаются в прежнем объеме.

Ранее по теме

Сейчас

14:32

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

13:04

Пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ потушен

09:46

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

04:05

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

02:20

Дзержинск. Пострадавшие люди получат компенсацию в 150 тыс. рублей

23:59

"Ливерпуль" в Мадриде выиграл финал Лиги чемпионов

19:43

В Петербурге автомобиль выехал на тротуар. Пострадал ребенок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрывами в Дзержинске повредило более 300 домов

Взрывами в Дзержинске повредило более 300 домов

2 часа назад
Встреча Путина и Трампа: Ушаков заявил, что Вашингтон молчит

Встреча Путина и Трампа: Ушаков заявил, что Вашингтон молчит

1 час назад
Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

3 часа назад
"Русский след" в финале Лиги чемпионов: фанатка набрала 2 млн подписчиков после забега

"Русский след" в финале Лиги чемпионов: фанатка набрала 2 млн подписчиков после забега

3 часа назад
Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

45 минут назад
В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

2 часа назад
В Харькове снесли бюст маршала Жукова

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

41 минута назад
Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

4 часа назад
Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

1 час назад
Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

1 час назад
Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

4 часа назад
Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

5 часов назад
Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

5 часов назад
Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

4 часа назад
10 городов мира с самым дешевым интернетом

10 городов мира с самым дешевым интернетом

31.05.2019 09:14
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

28.05.2019 08:56
Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

19 минут назад
Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

22 минуты назад
Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

36 минут назад
Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

49 минут назад
Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

1 час назад
МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

2 часа назад
На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

3 часа назад
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

3 часа назад
Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

4 часа назад
В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

5 часов назад
Стрельба в Вирджинии: посольство России выразило свои соболезнования

Стрельба в Вирджинии: посольство России выразило свои соболезнования

6 часов назад
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

7 часов назад
Китай к войне с США готов, но уверен, что конфронтация навредит обеим странам

Китай к войне с США готов, но уверен, что конфронтация навредит обеим странам

8 часов назад
Ливия: в тылу у маршала Хафтара произошел теракт

Ливия: в тылу у маршала Хафтара произошел теракт

9 часов назад
Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

9 часов назад
Ирландка Кэти Тэйлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу

Ирландка Кэти Тэйлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу

11 часов назад
Пасха в тюрьме: прокуратура Орловской области проверяет пир заключенных

Пасха в тюрьме: прокуратура Орловской области проверяет пир заключенных

12 часов назад
Неймар как Криштиану Роналду: бразильца тоже обвиняют в изнасиловании

Неймар как Криштиану Роналду: бразильца тоже обвиняют в изнасиловании

12 часов назад
90 лет назад родился художник Стасис Красаускас

90 лет назад родился художник Стасис Красаускас

13 часов назад
Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

Отравление в Солсбери: Виктория Скрипаль опубликовала первую главу книги

13 часов назад
Для визы в США теперь нужно указывать информацию о страницах в соцсетях

Для визы в США теперь нужно указывать информацию о страницах в соцсетях

14 часов назад
Власти Германии нашли причину поломок самолетов правительства

Власти Германии нашли причину поломок самолетов правительства

15 часов назад
"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхема" английский финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхема" английский финал Лиги чемпионов

15 часов назад
Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

31.05.2019 06:00