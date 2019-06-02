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2 июня 201915:12

Пляжный волейбол. Россиянки выиграли бронзу этапа Мирового тура

Станислав Красильников/ТАСС

В китайском Наньтуне завершился очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился медалями для российских спортсменок. Ксения Дабижа и Дарьи Рудых выиграли бронзовые медали турнира.

В поединке за третье место волейболистки из России одержали победу над соперницами из сборной Польши в лице Ягоды Грущинской и Александры Громадовской. Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:16 в пользу российского тандема.

Победителями же этапа стала пара из Китая – Вэнь Шуйхуэй и Ван Цзинчже. В финале китаянки взяли верх над бразильскими "пляжницами" Ангелой Лавеллой и Каролиной Хорте Максимо – 21:9, 18:21, 15:12.

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