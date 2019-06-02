Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

В минувшую субботу в Уфе во дворе жилого дома 32-летняя женщина, находясь за рулем ВАЗ-2107, последовательно протаранила шесть припаркованных легковушек.

По информации ГТРК "Башкортостан", задержавшие нарушительницу полицейские выяснили, что женщина была мертвецки пьяна. В литре выдыхаемого ею воздуха, как показал тестер, содержалось 1.766 миллиграмма спирта — такая концентрация может вызвать в алкогольную кому.

Причины своего поведения задержанная объяснить не смогла, слабо понимая, где она находится. В результате происшествия никто не пострадал.