В Финляндии начали борьбу с шиповником

Минсельхоз Финляндии внес шиповник в список вредоносных растений, сообщает ведомство. Речь идет о разновидности колючего растения — шиповнике морщинистом (Rosa rugosa) с мощными ветвями и крупными приплюснутыми плодами. Этот вид был завезен в Финляндию чуть более 20 лет назад и уже успел "захватить" сады, парки и пляжи. Со вчерашнего дня этот шиповник запрещено ввозить из других стран и продавать внутри Суоми. А для борьбы с плантациями уже укоренившихся растений применят спецтехнику.

В разряд вредоносных внесены люпин многолистный и горец сахалинский, также завезенные в Финляндию из других стран и превратившиеся в сорняки.

Этим же постановлением в Финляндии поставлены вне закона гибриды волка и собаки — волкособы. Отныне их запрещено содержать, продавать и рекламировать. Волкособы, уже живущие в Финляндии (таковых насчитывается порядка одной тысячи), уничтожаться не будут, им разрешено дожить в домах своих хозяев.