Бродячие собаки в Подмосковье: в ситуации разбирается Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о массовом скоплении бездомных собак на улицах нескольких городов Московской области. Ранее сюжет о массовом скоплении бездомных собак на территории подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск был показан в программе "Неделя в городе" на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Сообщалось, что бездомные собаки держат в страхе жителей подмосковных городов и поселков, бросаются на людей и болеют опасными инфекционными заболеваниями. Доследственная проверка организована следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области, сообщает сайт ведомства.

Ранее после сообщений о нападении бродячей собаки на двухлетнего ребенка в Ногинске Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК — "Халатность" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Расследование по этому уголовному делу продолжается. По результатам начатой ведомством доследственной проверки будет принято процессуальное решение.