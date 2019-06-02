Новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на свое новое место работы в Минске, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

30 апреля президент РФ подписал указ о его назначении. Мезенцев сменил на этом посту Михаила Бабича. Сам Мезенцев досрочно сложил полномочия сенатора от Сахалинской области и председателя комитета по экономической политике.

Перед отъездом посол заявил, что собирается поддерживать те уникальные взаимоотношения между странами, которые сложились за эти годы, передает ТАСС.