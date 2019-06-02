Алина Загитова и футбол: фигуристка обучается обманным трюкам

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова осваивает работу с футбольным мячом. Теперь перед своими выступлениями 17-летняя россиянка в качестве разминки использует футбол. К такой же практике прибегает и Елизавета Туктамышева.

Это стало известно из Instagram-аккаунта персональных болельщиков Загитовой, в котором появилась видео-публикация. На ней видно, как фигуристка бьет мячом о стенку и использует обманные футбольные трюки.

Напомним, что на данный момент Загитова находится в Японии, где совместно с той же Туктамышевой, а также с Евгением Плющенко, Юдзуру Ханю и несколькими другими фигуристами выступает на японском шоу.