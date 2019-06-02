У ЕврАзЭС ушло пять лет на то, что ЕС делал двадцать

29 мая президент Путин в Казахстане принял участие в работе Высшего экономического евразийского совета. Фактически это саммит лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии по случаю пятилетия Евразийского экономического Союза. Сейчас общий рынок пяти стран — это 180 миллионов человек — со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Такое на саммитах Евразийского Союза — впервые. Место Нурсултана Назарбаева, а рядом — табличка "Республика Казахстан". И это означает, что здесь место президента республика Касым-Жомарт Токаева.

И Назарбаеву, и Токаеву поставили часы. Их настроили так, чтобы стрелки обоих совпадали полностью. Но как добиться, чтобы и остальные страны-члены действовали по ключевым вопросам сообща?

На заднем сиденье Аurus вместе с Путиным приехали Песков и Ушаков. Работа и в пути тоже. Россия выступает за еще большую экономическую интеграцию.

"И мы можем это сделать — создать крупные союзные корпорации, думать о целых отраслях производства, распределяя наилучшим образом свои компетенции и взращивая их", — заявил глава российского государства.

Для Александра Лукашенко это еще одна возможность обсудить с коллегами в том числе и спорные вопросы, которых, с точки зрения Белоруссии, довольно много.

- Какое будущее будет у союза? Оно будет успешным?

- Если кратко, то нам деваться некуда. Если мы будем неуспешны, то мы обречены. Вы видите, какие идут процессы на международной арене, поэтому у нас нет другого выхода как объединившись, в этом направлении действовать. У нас огромный потенциал, и мы его можем реализовать, — подчеркнул президент Белоруссии.

- А спорные моменты урегулируем?

- Спорные моменты были, есть и всегда будут.

В зале звучат важные цифры: совокупный ВВП стран Евразийского Союза вырос и уже превышает 2 триллиона долларов. Интеграция приносит и вполне ощутимые плюсы жителям — готовится соглашение о начислении пенсий.

"Учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Думаю, что для конкретного гражданина, простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работа. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств", — уверен Владимир Путин.

Время поджимает. Ситуация в мире усложняется, и на самочувствие Ссоюза это тоже не может не влиять. Нам удалось спросить у помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова, есть ли новости по возможной встрече Путина и Трампа.

- Какая-то формализация предложений о встречах со стороны США начинается или тишина по прежнему?

- Нет, пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона, — сказал Ушаков.

В условиях обострившейся мировой обстановки Евразийскому Союзу тем более нужно становиться все более конкурентоспособным и дальше снимать барьеры.

"Проблемы, безусловно есть, потому что речь идет об очень тесной продвинутой интеграции, и давайте не забывать, что в целом она и так идет семимильными шагами. Потому что то, на что у Евросоюза ушло несколько десятилетий, лет 20, в Евразийском Союзе проделали за 5 лет", — отметил Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ.