В Москве открылся новый автовокзал

Новый московский автовокзал "Северные ворота" начал свою работу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин твитом.

Вокзал расположен у станции метро "Ховрино". На него перевели все рейсы дальнего следования с перегруженной автостанции "Тушинская".

Сейчас с этого вокзала можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, а также Гомель, Кишинев, Тарту. Будут открываться новые направления.