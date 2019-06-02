Федерер вышел в 1/4 финала Roland Garros

На кортах Парижа стартовал очередной игровой день престижного теннисного турнира – Открытого чемпионата Франции. Воскресная программа мужской сетки соревнований началась с матча швейцарца Роджера Федерера против аргентинца Леонардо Майера.

Третья ракетка мира одержал победу по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:3 в пользу Федерера. Общая продолжительность матча составила 1 час 45 минут. 68 номер мирового рейтинга завершил свои выступления на Roland Garros.

А Федерер пробился в четвертьфинал турнира, где его соперником станет либо грек русского происхождения Стефанос Циципас, либо еще один швейцарец Станислас Вавринка. Соперники также играют в воскресенье.