Как хакасский чиновник Зайцев загнал погорельцев в "шалаши" и "курятники"
Широкий резонанс вызвала история избиения журналиста программы "Дежурная часть" Ивана Литомина чиновником из Хакасии. Следственный комитет по Республики Хакасия возбудил уголовное дело против агрессивного главы муниципального образования "Ширинский район" Сергея Зайцева по статье Уголовного кодекса РФ "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Но, похоже, это и не последнее уголовное дело против Зайцева, ведь журналист ВГТРК приехал в Хакасию, чтобы разобраться в ситуации с жильем для погорельцев, которые потеряли кров во время пожаров весной 2015-го. И оказалось, что новые дома непригодны для проживания. Так что Следственный комитет проверит деятельность Зайцева еще и на коррупционную составляющую.
Валентина Григорьевна Терешко показывает сквозные дыры на кухне своего дома в селе Шира. Ветеран труда несколько десятков лет отработала на стройке и хорошо знает, каким должно быть качественное жилье. В хибаре, которую для нее и сотен других погорельцев чиновники возвели за бюджетные деньги, пенсионерка боится ступить и шага. Недавно в так называемом коттедже обвалился потолок. Маленькие внуки Валентины Григорьевны чудом остались живы.
Соседи пенсионерки тоже живут как на пороховой бочке — опасаются пожара. Бывший главный энергетик района Николай Катеринчук, который несколько лет назад давал отмашки на запуск огромных промышленных объектов, не может сдержать эмоций. "Дома построили дырявые, холодные курятники, как я их называю", — говорит он.
Зимой из хибары-западни невозможно выбраться без топора. "Она не открывается. Я сначала внутри отбиваю лед, она примерзает", — сказал Николай Катеринчук.
В 2015 году страшные пожары в Хакасии унесли жизни 32 человек и уничтожили больше тысячи домов. В Ширинском районе крыши над головой лишились более 400 человек. Погорельцам на скорую руку построили новое жилье, но радость от новоселья была недолгой. Коттеджи, возведенные под контролем местной администрации, промерзали насквозь. Дома постепенно стали пустеть. В поселке их прозвали "иными".
В некоторых домах люди отказались жить из-за качества строительства. Сейчас эти "шалаши", а по-другому их и не назвать, пустуют. Как, например, дверь из фольги и картона сможет удержать тепло в 40-градусные морозы? Внутри — тонкие стены из гипсокартона. Полы уже лопнули, чердак не утеплен. Поэтому наверху мог скапливаться конденсат и попадать на потолочную проводку. В результате — пожар.
Строительство жилья для погорельцев курировал глава района Сергей Зайцев. Недавно он стал героем еще одного громкого скандала и теперь рискует приобрести криминальное будущее. В отношении него уже возбудили уголовное дело за нападение на журналиста программы "Дежурная часть" — Иван Литомин в отличие от местных СМИ посмел задать Зайцеву актуальные вопросы.
Через несколько дней глава района попытался оправдаться за свои действия. "Я не профессионал, я не сдержался. Никакого рукоприкладства не было. Я что ли его искал? Я что ли к нему пришел?" – сказал Зайцев.
Теперь он ходит в Следственное управление. Его слова уж очень расходятся с видео, снятым в служебном кабинете главы района. За нападение на журналиста ему грозит до шести лет тюрьмы.
Следователи подняли и старые дела, за которые глава района почему-то не понес наказания. После пожаров Зайцева осудили за халатность, но в колонию он не отправился — попал под амнистию.
Ничем закончилось и уголовное дело, связанное с продажей федеральной земли в природоохранной зоне. Коттеджи у кромки воды целебного курортного озера Беле. Высокий забор и строгий охранник у шлагбаума — посторонним проезд к воде строго запрещен.
"Распродажа федеральных земельных участков, которые находятся в водоохранной природоохраняемой зоне. Вал продажи земельных участков пошел как раз после того, как руководителем района стал господин Зайцев. Есть решение Арбитражного суда Хакасии, что такие сделки по продаже земельных участков в природоохранной зоне незаконны", — отметил Владимир Кириллов, общественный деятель.
Общественники уверены, что пускать с молотка федеральные земли Зайцеву помогает руководство местного Росреестра. Сейчас его, по нашим данным, возглавляет родная сестра Сергея Николаевича Ирина. Даму мы встретили недалеко от поселкового Дома культуры, где в тот момент глава региона и руководители поселковых администраций встречались с местными жителями.
Тем временем брат чиновницы краснел перед сотнями сельчан. Выступление Сергея Николаевича началось с оправданий за свой скандальный поступок. Районного главу освистали местные жители. Ответы главы района на вопросы вызывали у людей презрительную улыбку. Порой они смеялись, словно на сатирическом концерте. Но когда речь зашла о насущных проблемах, паузы затянулись. В воздухе, например, повисли отчаянные просьбы сирот выделить положенное им по закону жилье. Выпускник детского дома, многодетный отец Максим Орлов уже седьмой год вынужден снимать сгнившую землянку и ютиться в ней вместе с малышами.
"Я не могу добиться, чтобы мне выдали жилье как сироте. Прихожу к ним, а они вообще никак не реагируют, ничего вообще не происходит", — возмущен Максим Орлов. В присутствии нашей телекамеры местные чиновники пообещали помочь. В очередной раз.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
- Полуголый забег на Лиге чемпионов: снова "русский след"
- Торговая война: Китай не будет уступать США
- Более 140 учеников удалили с ЕГЭ за нарушения
- Встреча Путина и Трампа: Вашингтон молчит
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- В КНДР казнены высокопоставленные дипломаты
- Умерла выпавшая из окна роддома женщина, которой делали кесарево на траве
- Заставляли переписать имущество: в Подмосковье задержали банду вымогателей
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
США введут 5%-е пошлины на весь мексиканский импорт из-за нелегальной иммиграции
- Иностранцы могут обжечься на вложениях в госдолг РФ
- 8 самых богатых футбольных лиг Европы
- Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы
- Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Вода в реках переполнена антибиотиками
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- Как гипертоникам беречь здоровье на даче
- Российские эксперты назвали лучшие томатные соки
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Научное золото и архитектурные жемчужины: о чем рассказал Сергей Собянин
- Слушания по программе реновации: обсуждение получилось бурным
- Рассадники заразы: кальяны и вейпы в общественных местах предлагают запретить
- Своры бездомных собак держат в страхе жителей Подмосковья
- В Туле - дуля, в Зарайске - бизон: самые интересные маршруты выходного дня
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич