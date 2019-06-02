Как хакасский чиновник Зайцев загнал погорельцев в "шалаши" и "курятники"

Широкий резонанс вызвала история избиения журналиста программы "Дежурная часть" Ивана Литомина чиновником из Хакасии. Следственный комитет по Республики Хакасия возбудил уголовное дело против агрессивного главы муниципального образования "Ширинский район" Сергея Зайцева по статье Уголовного кодекса РФ "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Но, похоже, это и не последнее уголовное дело против Зайцева, ведь журналист ВГТРК приехал в Хакасию, чтобы разобраться в ситуации с жильем для погорельцев, которые потеряли кров во время пожаров весной 2015-го. И оказалось, что новые дома непригодны для проживания. Так что Следственный комитет проверит деятельность Зайцева еще и на коррупционную составляющую.

Валентина Григорьевна Терешко показывает сквозные дыры на кухне своего дома в селе Шира. Ветеран труда несколько десятков лет отработала на стройке и хорошо знает, каким должно быть качественное жилье. В хибаре, которую для нее и сотен других погорельцев чиновники возвели за бюджетные деньги, пенсионерка боится ступить и шага. Недавно в так называемом коттедже обвалился потолок. Маленькие внуки Валентины Григорьевны чудом остались живы.

Соседи пенсионерки тоже живут как на пороховой бочке — опасаются пожара. Бывший главный энергетик района Николай Катеринчук, который несколько лет назад давал отмашки на запуск огромных промышленных объектов, не может сдержать эмоций. "Дома построили дырявые, холодные курятники, как я их называю", — говорит он.

Зимой из хибары-западни невозможно выбраться без топора. "Она не открывается. Я сначала внутри отбиваю лед, она примерзает", — сказал Николай Катеринчук.

В 2015 году страшные пожары в Хакасии унесли жизни 32 человек и уничтожили больше тысячи домов. В Ширинском районе крыши над головой лишились более 400 человек. Погорельцам на скорую руку построили новое жилье, но радость от новоселья была недолгой. Коттеджи, возведенные под контролем местной администрации, промерзали насквозь. Дома постепенно стали пустеть. В поселке их прозвали "иными".

В некоторых домах люди отказались жить из-за качества строительства. Сейчас эти "шалаши", а по-другому их и не назвать, пустуют. Как, например, дверь из фольги и картона сможет удержать тепло в 40-градусные морозы? Внутри — тонкие стены из гипсокартона. Полы уже лопнули, чердак не утеплен. Поэтому наверху мог скапливаться конденсат и попадать на потолочную проводку. В результате — пожар.

Строительство жилья для погорельцев курировал глава района Сергей Зайцев. Недавно он стал героем еще одного громкого скандала и теперь рискует приобрести криминальное будущее. В отношении него уже возбудили уголовное дело за нападение на журналиста программы "Дежурная часть" — Иван Литомин в отличие от местных СМИ посмел задать Зайцеву актуальные вопросы.

Через несколько дней глава района попытался оправдаться за свои действия. "Я не профессионал, я не сдержался. Никакого рукоприкладства не было. Я что ли его искал? Я что ли к нему пришел?" – сказал Зайцев.

Теперь он ходит в Следственное управление. Его слова уж очень расходятся с видео, снятым в служебном кабинете главы района. За нападение на журналиста ему грозит до шести лет тюрьмы.

Следователи подняли и старые дела, за которые глава района почему-то не понес наказания. После пожаров Зайцева осудили за халатность, но в колонию он не отправился — попал под амнистию.

Ничем закончилось и уголовное дело, связанное с продажей федеральной земли в природоохранной зоне. Коттеджи у кромки воды целебного курортного озера Беле. Высокий забор и строгий охранник у шлагбаума — посторонним проезд к воде строго запрещен.

"Распродажа федеральных земельных участков, которые находятся в водоохранной природоохраняемой зоне. Вал продажи земельных участков пошел как раз после того, как руководителем района стал господин Зайцев. Есть решение Арбитражного суда Хакасии, что такие сделки по продаже земельных участков в природоохранной зоне незаконны", — отметил Владимир Кириллов, общественный деятель.

Общественники уверены, что пускать с молотка федеральные земли Зайцеву помогает руководство местного Росреестра. Сейчас его, по нашим данным, возглавляет родная сестра Сергея Николаевича Ирина. Даму мы встретили недалеко от поселкового Дома культуры, где в тот момент глава региона и руководители поселковых администраций встречались с местными жителями.

Тем временем брат чиновницы краснел перед сотнями сельчан. Выступление Сергея Николаевича началось с оправданий за свой скандальный поступок. Районного главу освистали местные жители. Ответы главы района на вопросы вызывали у людей презрительную улыбку. Порой они смеялись, словно на сатирическом концерте. Но когда речь зашла о насущных проблемах, паузы затянулись. В воздухе, например, повисли отчаянные просьбы сирот выделить положенное им по закону жилье. Выпускник детского дома, многодетный отец Максим Орлов уже седьмой год вынужден снимать сгнившую землянку и ютиться в ней вместе с малышами.

"Я не могу добиться, чтобы мне выдали жилье как сироте. Прихожу к ним, а они вообще никак не реагируют, ничего вообще не происходит", — возмущен Максим Орлов. В присутствии нашей телекамеры местные чиновники пообещали помочь. В очередной раз.