Президент Токаев рассказал, каким видит будущее Казахстана
9 июня в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. После того как в марте Нурсултан Назарбаев, бессменно руководивший республикой почти 30 лет, сложил с себя президентские полномочия, главой государства стал Касым-Жормат Токаев, до этого занимавший пост председателя верхней палаты парламента Казахстана. Теперь Токаеву предстоит получить народный мандат. Конкуренция — серьезная. У Токаева — шесть соперников за президентский пост. Несмотря на плотный график и избирательную кампанию, Касым-Жормат Токаев нашел время для интервью "Вестям недели".
- Трудно ли сегодня быть президентом Казахстана, тем более после такого признанного лидера, как Нурсултан Абишевич Назарбаев?
- Трудно, но самое главное — это ответственность. Понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства — это, пожалуй, самое главное. Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует, кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать, считаю, что именно в этом состоит смысл "транзита по-казахски", — отметил Токаев.
- Ни на одном предвыборном плакате в столице Казахстана нет вашего портрета. Почему?
- В самом начале, когда я приступил к должности, некоторые ретивые чиновники стали вывешивать билборды, плакаты с моим изображением.
- В первые же дни вашего президентства?
- Фактически да, а если не дни, то недели. И я заметил в одной из поездок, что билборд с моей огромной фотографией красуются в центральной части города. Я был возмущен. Пожалуйста, приезжайте в следующий раз, вы заметите, что моих фотографий на улицах не будет. Я вам обещаю.
- Так их и сейчас нет. А еще я почитал новости и вдруг заметил такой заголовок, что "президент Токаев запретил чиновникам награждать друг друга". Что имеется в виду?
- Уже работая в парламенте, я заметил, что некоторые министры, областные начальники или же депутаты каждые пять лет просят орден. А с какой стати, где это записано, что каждые пять лет нужно получать орден?! А почему не награждать орденами медиков, учителей, рабочих и так далее? А почему? Чем они хуже? Именно так я поставил эту проблему.
- Давайте вспомним вашу юность, школьные годы. Это правда, что вы даже выпускали стенгазету, которая называлась "Историческая правда"? У вас оттуда такое трепетное отношение к истории? Например, что вы сегодня думаете о Великой Отечественной войне, победе, попытках исказить итоги Второй мировой войны.
- Что касается Великой Отечественной войны, то это особая страница в моей биографии, в истории семьи, поскольку мой отец — фронтовик. В самом начале 1942 года он ушел на фронт. И в середине 1944-го был тяжело ранен на территории Польши. Старший брат тоже был призван в армию во время войны и погиб во время знаменитой Ржевский битвы. Кстати, в 2008 году, до этого архивы министерства обороны были засекречены, мы нашли через архив Министерства обороны в Подольске нашли факты его захоронения в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района, ныне — Тверской области. Я съездил туда, взял землю с могилы отца в Алма-Ате, отвез туда на братскую могилу, взял землю с братской могилы и привез в Алма-Ату.
- Как вы себе представляете Казахстан будущего?
- Это прежде всего развитая страна с людьми, которые являются людьми цивилизации, это образованная молодежь, которая уверенно смотрит в будущее, это люди, живущие в достатке. Так хочется выстроить свою работу, чтобы достичь этой цели. Но эта цель достижима при наличии благоприятного внешнего окружения. Почему мы говорим о сотрудничестве с РФ? Ведь помимо высоких слов здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, — это важнейший фактор в достижении успеха Казахстана в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден.
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