Сергей Игнашевич возглавит московское "Торпедо"

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо". Накануне он покинул пост наставника футбольной молодежки армейцев.

Согласно информации Спорт24.Ru, официально об утверждении Игнашевича на пост наставника "черно-белых" будет объявлено в понедельник, 3 июня. Ранее сообщалось об интересе к его кандидатуре со стороны "Оренбурга".

Напомним, что новый сезон "Торпедо" начнет в Футбольной национальной лиге, куда клуб с Восточной улицы пробился по итогам минувшего сезона в Профессиональной футбольной лиге. В зоне "Центр" торпедовцы заняли первое место под руководством Игоря Колыванова.