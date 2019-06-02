Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины

Серьезным вызовом для новой украинской власти назвала происшествие с памятником маршалу Георгию Жукову в Харькове официальный представитель МИД России Мария Захарова. Там националисты, пикетировавшие съезд партии "Доверяй делам", заодно повалили с постамента бюст маршала Жукова, установив вместо него украинский флаг.

По словам Захаровой, после сноса памятника Жукову, как и включения российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта "Миротворец", новым киевским властям "придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать". Об этом представитель МИД написала на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, высказанному им в своем телеграм-канале, вандалы, разрушившие памятник маршала Победы Жукова, "ничем не прославились, а покрыли себя позором". Глава Чечни уверен: сотни городов мира посчитали бы за честь иметь памятник Георгию Жукову в своих парках, скверах и на площадях.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что на Украине в разгаре "националистическая деградация", и что там "только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями". По мнению Козенко, если бы маршал Жуков был жив, эти "беснующиеся националисты" бежали бы от одного его вида, передает РИА Новости.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин назвал произошедшее с памятником Жукову примером "отвратительного поведения", добавив: если новый украинский президент Владимир Зеленский не отреагирует на этот акт вандализма, он еще раз покажет, что по сути мало чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко.

Жарихин надеется, что власти Харькова "поведут себя принципиально и восстановят памятник" — это уже пообещал мэр города Геннадий Кернес. Однако, по мнению эксперта, хотелось бы и "реакции вновь избранного президента".

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал инцидент с бюстом Жукова примером "стихийной декоммунизации". Однако, по мнению главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы.

А сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить за счет собственных средств партии памятник "маршалу, под руководством которого разбили фашизм, который сегодня поднимает голову" на Украине. Рабинович также выразил недоумение отсутствием реакции от центральной власти — и, главное, от "человека, которого украинцы избрали президентом".