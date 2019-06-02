Тема:
Ситуация на Украине 47 минут назад
Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины
Серьезным вызовом для новой украинской власти назвала происшествие с памятником маршалу Георгию Жукову в Харькове официальный представитель МИД России Мария Захарова. Там националисты, пикетировавшие съезд партии "Доверяй делам", заодно повалили с постамента бюст маршала Жукова, установив вместо него украинский флаг.
По словам Захаровой, после сноса памятника Жукову, как и включения российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта "Миротворец", новым киевским властям "придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать". Об этом представитель МИД написала на своей странице в "Фейсбуке".
По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, высказанному им в своем телеграм-канале, вандалы, разрушившие памятник маршала Победы Жукова, "ничем не прославились, а покрыли себя позором". Глава Чечни уверен: сотни городов мира посчитали бы за честь иметь памятник Георгию Жукову в своих парках, скверах и на площадях.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что на Украине в разгаре "националистическая деградация", и что там "только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями". По мнению Козенко, если бы маршал Жуков был жив, эти "беснующиеся националисты" бежали бы от одного его вида, передает РИА Новости.
Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин назвал произошедшее с памятником Жукову примером "отвратительного поведения", добавив: если новый украинский президент Владимир Зеленский не отреагирует на этот акт вандализма, он еще раз покажет, что по сути мало чем отличается от своего предшественника Петра Порошенко.
Жарихин надеется, что власти Харькова "поведут себя принципиально и восстановят памятник" — это уже пообещал мэр города Геннадий Кернес. Однако, по мнению эксперта, хотелось бы и "реакции вновь избранного президента".
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал инцидент с бюстом Жукова примером "стихийной декоммунизации". Однако, по мнению главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы.
А сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить за счет собственных средств партии памятник "маршалу, под руководством которого разбили фашизм, который сегодня поднимает голову" на Украине. Рабинович также выразил недоумение отсутствием реакции от центральной власти — и, главное, от "человека, которого украинцы избрали президентом".
Ранее по теме
-
Украинские военные "победили" условного противника в Приазовье2 часа назад
-
В Харькове снесли бюст маршала Жукова3 часа назад
-
МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"5 часов назад
-
Украинская власть поняла, что экономика страны на грани краха21 час назад
-
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи23 часа назад
-
Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к Зеленскому1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
- Полуголый забег на Лиге чемпионов: снова "русский след"
- Торговая война: Китай не будет уступать США
- Более 140 учеников удалили с ЕГЭ за нарушения
- Встреча Путина и Трампа: Вашингтон молчит
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- В КНДР казнены высокопоставленные дипломаты
- Умерла выпавшая из окна роддома женщина, которой делали кесарево на траве
- Заставляли переписать имущество: в Подмосковье задержали банду вымогателей
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
США введут 5%-е пошлины на весь мексиканский импорт из-за нелегальной иммиграции
- Иностранцы могут обжечься на вложениях в госдолг РФ
- 8 самых богатых футбольных лиг Европы
- Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы
- Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Вода в реках переполнена антибиотиками
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- Как гипертоникам беречь здоровье на даче
- Российские эксперты назвали лучшие томатные соки
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Научное золото и архитектурные жемчужины: о чем рассказал Сергей Собянин
- Слушания по программе реновации: обсуждение получилось бурным
- Рассадники заразы: кальяны и вейпы в общественных местах предлагают запретить
- Своры бездомных собак держат в страхе жителей Подмосковья
- В Туле - дуля, в Зарайске - бизон: самые интересные маршруты выходного дня
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич