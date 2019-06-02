Очевидец снял на видео последствия обильного летнего снегопада в Иркутской области

В Сети опубликованы кадры, снятые, как утверждается, 2 июня в Усть-Илимском районе Иркутской область – на записи видна заснеженная трасса и обескураженные автолюбители, испытавшие сложности с передвижением на своих автомобилях.

В связи со снегопадом водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах.

Региональное управление МЧС РФ отмечает, что в ближайшие сутки на территории региона возможно усиление ветра, дожди, грозы и град.

"В пониженных формах рельефа ожидаются заморозки", — отметили в ведомстве, сообщив, что в таких местах температура воздуха может опустить до трех градусов ниже нуля.