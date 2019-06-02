Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 июня 201921:46 Дмитрий Киселёв

Курительные смеси и специальный тренинг: вице-канцлера Штрахе превратили в другого человека

Курительные смеси и специальный тренинг: вице-канцлера Штрахе превратили в другого человека

Грандиозному скандалу с уже бывшим вице-канцлером Австрии Штрахе уже две недели. И он войдет в политическую историю Европы как начало новых технологий по ликвидации политиков и рукотворному формированию политического ландшафта методами, которые доселе не использовались, поскольку считались неприемлемыми. Речь не идет о развитии демократии. Это совсем другое и в другом направлении.

17 мая немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitun публикуют видео, где вице-канцлер Австрии Штрахе сидит в компании блондинки и своего помощника за столом, переполненном бутылками с крепким алкоголем. Все происходит в помещении виллы на острове-дискотеке Ибица. Снято скрытно, но профессионально, словно в Голливуде. Плюс прекрасный звук. С нескольких микрофонов и с нескольких камер. Штрахе что-то мелет про продажу крупной австрийской газеты и возможную помощь в получении госконтрактов. Явно пьян. Тут же появляется уточнение, что юная собеседница — племянница русского олигарха Макарова. Это уже гремучая смесь.

Президент Австрии Ван дер Беллен выступает с эпическим текстом: "Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая".

"Мы не такие" — это то, что нужно запомнить. Позвольте спросить, а какие тогда? Это важно понять по итогам всего случившегося.

Вице-канцлер Штрахе подает в отставку. Нет вице-канцлера. Его австрийская партия "Свобода" — та самая, что признает Крым российским, против антироссийских санкций, — скомпрометирована и в кризисе. Проигрывает выборы в Европарламент, вынуждена уйти из правительственной коалиции. Таким образом, и сам канцлер Австрии Курц — с независимой позицией внутри Евросоюза – не может удержаться. Отставка.

В Австрии — политический кризис. Президент Ван дер Беллен говорит о необходимости внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. У партии "Свобода" подорваны политические позиции: русский след, аморалка, подозрения в коррупции...

А теперь — что это было. Когда неугодные кому-то политические фигуры уже ликвидированы безвозвратно, выяснилось, что якобы "племянница русского олигарха" оказалась и вовсе ничьей племянницей и вовсе не русской, а боснийской студенткой, говорящей на четырех языках, в том числе и на русском. Для участия в съемках с гонораром 7 тысяч евро в день прошла кастинг и специальный тренинг: с чего начать разговор, как и на какие темы беседовать.

Оказалось, что это австрийские профессионалы — с опытом работы в службах безопасности — изучили предпочтения Штрахе и отобрали девушку по нужным параметрам. Съемки проходили на Ибице два года назад, когда Штрахе еще не был вице-канцлером. Напичканная камерами и микрофонами вилла — из тех, где уже совершались тайные операции. Выяснился и бюджет этой затеи со Штрахе — 400 тысяч евро.

И вот, что особенно важно, кроме алкоголя использовались различные курительные смеси — из тех, что "развязывают" язык. Сейчас уже никто точно не определит их состав, но важно то, что современные психотропные технологии легко меняют у любого человека адекватность восприятия, изменяя оценки происходящего.

Меняются оценки — меняются и границы внутренне допустимого. То есть Штрахе на время целенаправленно химическим путем был превращен в другого человека — с целью заставить его вести себя так, как этого хотелось авторам провокации. Задача была — вписать неадекватное поведение Штрахе в свой сценарий.

Да, это профессиональная манипуляция личностью. И так, что страшно, можно поступить с любым. Быть может, кто-то скажет: "Только не со мной!" И даже кто-то, кто нас смотрит и слушает, тоже скажет: "Ну, уж я не поддамся!" Но, позвольте, вам снились кошмары, когда вы во сне делали то, что никогда бы не допустили в реальной жизни? Ну ведь да. То есть во сне вы были другой личностью, у которой шкала добра и зла – совсем другая. Вот так и Штрахе стал жертвой профессиональной манипуляции. И ответил сейчас за то, что творил по воле других во сне.

А теперь вернемся к утверждению президента Австрии Ван дер Беллена "Мы не такие. Австрия не такая". Не такие в том смысле, что Штрахе вел себя под психотропными препаратами не так, как принято в нормальной ситуации? Никто не спорит. А устраивать провокации, дабы ликвидировать неугодную политическую фигуру и повлиять на общеполитический расклад в стране и Европе, — это теперь норма?

Ведь все после исполненной провокации стали играть именно так, как и задумали провокаторы. Прямо покатились по уложенным рельсам в нужную затейникам сторону. И означает ли, что теперь Австрия — такая? И Европа тоже такая, поскольку провокаторы не наказаны, их сценарий удался по полной программе и оказался успешным, они еще денег на всей этой истории заработали и торжествуют. Победили ведь, достигли всех поставленных целей. Так австрийцы, что, теперь должны сказать, что мы — такие? И для нас приемлемы такие способы ведения политической борьбы? Здесь — многоточие.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

14:32

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

13:04

Пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ потушен

09:46

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

04:05

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

02:20

Дзержинск. Пострадавшие люди получат компенсацию в 150 тыс. рублей

23:59

"Ливерпуль" в Мадриде выиграл финал Лиги чемпионов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На импровизированный "субботник" в Дзержинске вышли более двух тысяч горожан

На импровизированный "субботник" в Дзержинске вышли более двух тысяч горожан

1 час назад
Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

57 минут назад
Зашифрованные файлы и сканирование ответов: особенности и нововведения ЕГЭ-2019

Зашифрованные файлы и сканирование ответов: особенности и нововведения ЕГЭ-2019

1 час назад
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

3 часа назад
Максакова: к убийству мужа причастен человек, который опоил и обманул падчерицу

Максакова: к убийству мужа причастен человек, который опоил и обманул падчерицу

3 часа назад
У ЕврАзЭС ушло пять лет на то, что ЕС делал двадцать

У ЕврАзЭС ушло пять лет на то, что ЕС делал двадцать

1 час назад
Президент Токаев рассказал, каким видит будущее Казахстана

Президент Токаев рассказал, каким видит будущее Казахстана

34 минуты назад
Киселёв: у Зеленского нет решения ни по одному из наболевших вопросов

Киселёв: у Зеленского нет решения ни по одному из наболевших вопросов

44 минуты назад
Насилие над Косово: на Балканах зреет новая война

Насилие над Косово: на Балканах зреет новая война

20 минут назад
Начальника колонии в Орловской области уволят за пиршество заключенных на Пасху

Начальника колонии в Орловской области уволят за пиршество заключенных на Пасху

2 часа назад
Алина Загитова и футбол: фигуристка обучается обманным трюкам

Алина Загитова и футбол: фигуристка обучается обманным трюкам

6 часов назад
Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

8 часов назад
Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

7 часов назад
5 советов, как выбрать квартиру в Москве

5 советов, как выбрать квартиру в Москве

10 часов назад
10 городов мира с самым дешевым интернетом

10 городов мира с самым дешевым интернетом

31.05.2019 09:14
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

28.05.2019 08:56
Как хакасский чиновник Зайцев загнал погорельцев в "шалаши" и "курятники"

Как хакасский чиновник Зайцев загнал погорельцев в "шалаши" и "курятники"

54 минуты назад
Итоги выборов утвердили в Литве

Итоги выборов утвердили в Литве

2 часа назад
"Крылья Советов" остались в премьер-лиге

"Крылья Советов" остались в премьер-лиге

2 часа назад
В Бангкоке пожар сильно повредил популярный у туристов рынок Чатучак

В Бангкоке пожар сильно повредил популярный у туристов рынок Чатучак

2 часа назад
Вольские школьники забрались на поклонный крест, прокуратура ведет проверку

Вольские школьники забрались на поклонный крест, прокуратура ведет проверку

3 часа назад
Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины

Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины

3 часа назад
Полуголая футбольная фанатка лишилась страницы в Instagram, набрав 2 млн подписчиков

Полуголая футбольная фанатка лишилась страницы в Instagram, набрав 2 млн подписчиков

4 часа назад
Очевидец снял на видео последствия обильного летнего снегопада в Иркутской области

Очевидец снял на видео последствия обильного летнего снегопада в Иркутской области

4 часа назад
Сергей Игнашевич возглавит московское "Торпедо"

Сергей Игнашевич возглавит московское "Торпедо"

4 часа назад
Бродячие собаки в Подмосковье: в ситуации разбирается Следственный комитет

Бродячие собаки в Подмосковье: в ситуации разбирается Следственный комитет

5 часов назад
Украинские военные "победили" условного противника в Приазовье

Украинские военные "победили" условного противника в Приазовье

5 часов назад
В Москве открылся новый автовокзал

В Москве открылся новый автовокзал

5 часов назад
В результате столкновения автобуса и фуры на трассе М-4 "Дон" пострадали 15 человек

В результате столкновения автобуса и фуры на трассе М-4 "Дон" пострадали 15 человек

5 часов назад
В Финляндии начали борьбу с шиповником

В Финляндии начали борьбу с шиповником

6 часов назад
Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

6 часов назад
Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

6 часов назад
Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

6 часов назад
Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

6 часов назад
Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

7 часов назад
Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

7 часов назад
Полиция задержала подростка, уничтожившего венки у Вечного огня в Югре

Полиция задержала подростка, уничтожившего венки у Вечного огня в Югре

8 часов назад
В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

8 часов назад
МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

8 часов назад
На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

9 часов назад
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

9 часов назад
Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

10 часов назад
Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

10 часов назад
Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

10 часов назад
Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

10 часов назад
Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

10 часов назад
Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

11 часов назад
Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

11 часов назад
Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

31.05.2019 06:00