Курительные смеси и специальный тренинг: вице-канцлера Штрахе превратили в другого человека
Грандиозному скандалу с уже бывшим вице-канцлером Австрии Штрахе уже две недели. И он войдет в политическую историю Европы как начало новых технологий по ликвидации политиков и рукотворному формированию политического ландшафта методами, которые доселе не использовались, поскольку считались неприемлемыми. Речь не идет о развитии демократии. Это совсем другое и в другом направлении.
17 мая немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitun публикуют видео, где вице-канцлер Австрии Штрахе сидит в компании блондинки и своего помощника за столом, переполненном бутылками с крепким алкоголем. Все происходит в помещении виллы на острове-дискотеке Ибица. Снято скрытно, но профессионально, словно в Голливуде. Плюс прекрасный звук. С нескольких микрофонов и с нескольких камер. Штрахе что-то мелет про продажу крупной австрийской газеты и возможную помощь в получении госконтрактов. Явно пьян. Тут же появляется уточнение, что юная собеседница — племянница русского олигарха Макарова. Это уже гремучая смесь.
Президент Австрии Ван дер Беллен выступает с эпическим текстом: "Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая".
"Мы не такие" — это то, что нужно запомнить. Позвольте спросить, а какие тогда? Это важно понять по итогам всего случившегося.
Вице-канцлер Штрахе подает в отставку. Нет вице-канцлера. Его австрийская партия "Свобода" — та самая, что признает Крым российским, против антироссийских санкций, — скомпрометирована и в кризисе. Проигрывает выборы в Европарламент, вынуждена уйти из правительственной коалиции. Таким образом, и сам канцлер Австрии Курц — с независимой позицией внутри Евросоюза – не может удержаться. Отставка.
В Австрии — политический кризис. Президент Ван дер Беллен говорит о необходимости внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. У партии "Свобода" подорваны политические позиции: русский след, аморалка, подозрения в коррупции...
А теперь — что это было. Когда неугодные кому-то политические фигуры уже ликвидированы безвозвратно, выяснилось, что якобы "племянница русского олигарха" оказалась и вовсе ничьей племянницей и вовсе не русской, а боснийской студенткой, говорящей на четырех языках, в том числе и на русском. Для участия в съемках с гонораром 7 тысяч евро в день прошла кастинг и специальный тренинг: с чего начать разговор, как и на какие темы беседовать.
Оказалось, что это австрийские профессионалы — с опытом работы в службах безопасности — изучили предпочтения Штрахе и отобрали девушку по нужным параметрам. Съемки проходили на Ибице два года назад, когда Штрахе еще не был вице-канцлером. Напичканная камерами и микрофонами вилла — из тех, где уже совершались тайные операции. Выяснился и бюджет этой затеи со Штрахе — 400 тысяч евро.
И вот, что особенно важно, кроме алкоголя использовались различные курительные смеси — из тех, что "развязывают" язык. Сейчас уже никто точно не определит их состав, но важно то, что современные психотропные технологии легко меняют у любого человека адекватность восприятия, изменяя оценки происходящего.
Меняются оценки — меняются и границы внутренне допустимого. То есть Штрахе на время целенаправленно химическим путем был превращен в другого человека — с целью заставить его вести себя так, как этого хотелось авторам провокации. Задача была — вписать неадекватное поведение Штрахе в свой сценарий.
Да, это профессиональная манипуляция личностью. И так, что страшно, можно поступить с любым. Быть может, кто-то скажет: "Только не со мной!" И даже кто-то, кто нас смотрит и слушает, тоже скажет: "Ну, уж я не поддамся!" Но, позвольте, вам снились кошмары, когда вы во сне делали то, что никогда бы не допустили в реальной жизни? Ну ведь да. То есть во сне вы были другой личностью, у которой шкала добра и зла – совсем другая. Вот так и Штрахе стал жертвой профессиональной манипуляции. И ответил сейчас за то, что творил по воле других во сне.
А теперь вернемся к утверждению президента Австрии Ван дер Беллена "Мы не такие. Австрия не такая". Не такие в том смысле, что Штрахе вел себя под психотропными препаратами не так, как принято в нормальной ситуации? Никто не спорит. А устраивать провокации, дабы ликвидировать неугодную политическую фигуру и повлиять на общеполитический расклад в стране и Европе, — это теперь норма?
Ведь все после исполненной провокации стали играть именно так, как и задумали провокаторы. Прямо покатились по уложенным рельсам в нужную затейникам сторону. И означает ли, что теперь Австрия — такая? И Европа тоже такая, поскольку провокаторы не наказаны, их сценарий удался по полной программе и оказался успешным, они еще денег на всей этой истории заработали и торжествуют. Победили ведь, достигли всех поставленных целей. Так австрийцы, что, теперь должны сказать, что мы — такие? И для нас приемлемы такие способы ведения политической борьбы? Здесь — многоточие.
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