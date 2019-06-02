Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

США предъявили Евросоюзу ультиматум — Вашингтон требует, чтобы его компании участвовали в разработке вооружения ЕС, сообщает газета El Pais.

С такой жесткой позицией Америки не согласен Брюссель. Причина осторожности европартнеров понятна: Европа может оказаться в ловушке экспортных нормативов США. Однако если Европа останется на своих позициях, то она рискует остаться в одиночестве "перед лицом угроз" как Россия, предупреждает администрация Дональда Трампа.

"Трансатлантическое столкновение" произошло во время визита в столицу США комитета европейских послов по вопросам политики и безопасности, который встретился с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа. Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе. Директор по вопросам безопасности и политико-военных дел Бюро европейских и евразийских дел Госдепартамента США Майкл Мерфи предупредил европейских делегатов, что в случае серьезного конфликта армии США и ЕС будут менее совместимыми и "не могут сражаться вместе".

Встреча завершилась постановкой ультиматума Евросоюзу — изменить европейские нормы, чтобы "оружейные индустрии" обеих сторон "могли работать вместе".

Заявления США представляют собой самую серьезную угрозу, озвученную Вашингтоном после того, как Брюссель начал продвигать оборонный союз. Если проект будет продолжен в соответствии с его нынешним замыслом, ЕС придется защищать себя только своим собственным вооружением, уточняет издание.