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2 июня 201922:54 Михаил Антонов

Смута в Евросоюзе: с кем будущее?

Смута в Евросоюзе: с кем будущее?

По результатам выборов сформирован новый состав Европарламента. Евроскептики и крайне правые улучшили там свои позиции, но все же не получили реального перевеса в свою пользу. Укрепившуюся силу в Европе уже прозвали "путинской фракцией". С одной стороны, это страшилка, чтобы детей пугать, но с другой, — признание роста симпатий к России и Путину в Европе. Так или иначе, а в Европарламенте идет поиск возможных коалиций на разные случаи жизни, и одна из главных интриг — какой будет сформирована Еврокомиссия — исполнительный орган внутри ЕС — и кто персонально ее возглавит.

Ангела Меркель в тылу у Дональда Трампа. В Гарварде ее чествовали как почетного доктора наук этого ведущего университета США. Перед началом мероприятия звонил колокол. У корреспондента газеты Süddeutsche Zeitung возникла неожиданная ассоциация: "Когда канцлер с местными уважаемыми гостями вышла на сцену, раздался бой колоколов. Таков обычай в Гарварде: звоном колокола мероприятие начинается, им же и заканчивается. Звучало, как начало концерта австралийской рок-группы AC/DC, за которым следовало исполнение песни Hell's Bells". "Адские колокола", если по-русски.

Когда они смолкли, канцлер сказала речь. Выступление Меркель в немецких газетах назвали ее политическим завещанием. С одной стороны, до выборов 2021 года еще долго, с другой, — может оказаться, что уже пора, потому что в Евросоюзе началась смута.

Все, что происходило, начиная с кризиса 2008 года, подготавливало для нее почву, а выборы в Европарламент зафиксировали ее как факт. Теперь — вражда всех со всеми. Союзники не надежны. Враги — тоже по ситуации. Горизонт стратегического планирования — неделя. Теперь им надо выбрать нового председателя Еврокомиссии вместо Юнкера.

Концепция "ведущего кандидата" — это, как в Германии: формируется парламентская коалиция, лидер крупнейшей партии становится канцлером, в данном случае — Европы. До выборов считалось, что при такой схеме лучшие шансы — у ведущего кандидата от консервативной Европейской народной партии Манфреда Вебера, который родом из баварского Христианско-социального союза. Его поддерживала Меркель. Вторым номером шел лидер социал-демократов голландец Франс Тиммерманс. 40 лет эти две партии удерживали большинство в Брюсселе. Больше не удерживают, и правила приходится переписывать на ходу.

Еврономенклатура отобрала у Европарламента инициативу в ключевом кадровом вопросе. Изначально многим не улыбалось получить немца Вебера в качестве канцлера ЕС, что рассматривалось как усиление влияния Меркель. Вся Восточная Европа, греки, итальянцы, испанцы, Макрон были не в восторге от такой перспективы и получили возможность ее избежать. Возрастает частота упоминания других имен, в том числе еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. У нее — три преимущества: профессиональный профиль на случай ведения торговых войн, гражданство и пол. Но она не одна.

Разрушение традиционного центристского большинства — теперь консерваторы и социал-демократы должны будут искать союзников — уровняло шанс ведущих евроцентирстских кандидатов: выборы рискуют стать похожими на выбор короля разношерстной польской шляхтой. Как пойдет.

При этом не меньше, чем провал на европейских выборах, позиции Вебера подорвал результат правящих партий в самой Германии. Блок ХДС-ХСС набрал всего 28% голосов, младшие партнеры по коалиции социал-демократы — только 15%. СДПГ вообще пересдала быть одной из двух народных партий в стране, уступив это место "зеленым", которые сенсационно взяли 22% и вместе с ультраправыми из АдГ (10,5%) снова поделили Германию: запад голосовал за экологов, а восток — против мигрантов.

4 июня госпожа Наэльс может оставить пост лидера СДПГ. Не исключены также самые фатальные последствия для нынешнего правительства Меркель, в котором социал-демократы — давно заложники, которых от бунта удерживает "стокгольмский синдром".

"Как долго это может продолжаться? Хаос в СДПГ, череда неудач ХДС — не нужно обладать большим даром предвидения, чтобы догадаться, что совсем скоро шатающаяся коалиция может начать раскалываться", — пишет Süddeutsche Zeitung.

О том, что Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр, первым написало агентство Bloomberg: АКаКа провалила избирательную кампанию, которая якобы рассматривалась канцлером как тест на зрелость. Тест не сдан. Появились сомнения, можно ли передать Германию в такие руки. Так утверждают источники в окружении канцлера, но сама Меркель назвала это ерундой.

Нашли виновного на стороне: оказывается, это видеоблогер Резо. 900 тысяч подписчиков. Вот, дескать, кто "убил" результат коалиционных партии и накачал "зеленых" страшилками про глобальное потепление на полтора градуса и неспособность власти обеспечить будущее молодежи.

"ХДС провела у власти 29 лет. За это время пропасть между богатыми и бедными продолжала увеличиваться. Состояние самых бедных 50% населения сокращалось, в то время как самые состоятельные 10% продолжали богатеть. Судя по нынешнему положению, этот тренд в обозримом будущем не изменится", — говорится в одном из видеороликов.

У него -14 миллионов просмотров. По большому счету, ничего нового. О том, что позитивный эффект глобализации исчерпан, либеральная экономика уже не обеспечивает рост благосостояния, говорят давно — на этих новостях еще Трампа выбирали, но и смута требует времени, чтобы созреть. Кстати, именно Трамп рассматривается как одна из ее базовых причин.

Президент США никак не проявил своего отношения к итогам выборов в Европарламент – молчит Twitter. Вполне красноречиво. А в европейской либеральной прессе до демонических масштабов вырастает фигура Стива Беннона, бывшего друга и советника, руководителя предвыборного штаба Трампа. Он чуть ли не засланный казачок получается, хотя с бывшим шефом в данный момент не ладит. Беннон открыто поддерживал ультраправых на этих выборах — в Италии, Франции и Германии. И то, что между ним и Трампом нет прямой связи, не означает, что нынешняя администрация США не сочувствовала его усилиям.

"Интерес Трампа заключается в том, чтобы ослабить европейский политический класс. Президент США пытается лишить власти течение вокруг Меркель и Макрона. Как выразился Бэннон, они будут падать, подобно кеглям. Это заявление было освежающим, но, к сожалению, его прогноз пока не сбылся. Вашингтон пытается ослабить своего европейского конкурента", — уверен редактор журнала Copmact Юрген Эльзессер.

Ослабить и еще больше привязать через газ и смартфоны. Европа нужна Вашингтону в качестве рынка сбыта для своего сжиженного топлива — никакого Nord Strea — и как часть своей технологической зоны, где будут доминировать американские IT-корпорации — никакого китайского 5G. В этом смысле Европа единым фронтом не нужна — проще ломать поодиночке. И Трамп сразу начал бить по главному в Евросоюзе — по Германии.

Низшей точкой германо-американских отношений стала внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря Помпео, намеченного на середину мая. Немцы обиделись, потому что Вашингтон не посчитал нужным предоставить каких-то внятных объяснений. Сложилось впечатление, что накануне выборов в Европарламент администрация Трампа сознательно демонстрирует пренебрежение к европейским партнерам.

Помпео приехал только 31 мая, прервав долгую паузу в прямых контактах, заполненную письменными угрозами, которые посол США в Берлине рассылал всем подряд. Непродолжительная встреча с министром иностранных дел Германии. Хайко Маас называл коллегу "дорогой Майк", Помпео держался дружелюбно, болезненных тем не поднимал и о санкциях в отношении "Северного потока-2" не распространялся. Потом — встреча с канцлером. Меркель была радушна, а Помпео — так просто счастлив.

Хорошая получилась встреча: Иран, Сирия, Украина, Россия, 5G. Содержательные: три четверти часа. Помпео, как и его шеф, забыл поздравить Меркель с почтенной степенью Гарварда. Так и откланялся. А офис канцлера тут же начали готовить к приему следующего гостя.

Вот не приехал Помпео в Берлин вовремя, и все поняли, что для США Германия более не является стратегическим партнером. Немцы нашли элегантный способ рассчитаться за обиду. Внеплановый визит госсекретаря США поставили в график канцлера так, чтобы продемонстрировать многовекторность внешних интересов Германии.

С заместителем председателя Китайской Народной Республики Ванг Цишаном Меркель говорила о взаимной торговле и инвестициях. Пекин интересует порт Гамбурга — каждый третий контейнер приходит туда из Китая. Говорили о торговой войне с США, выборах в Европарламент. О чем договорились, неизвестно, — утечек нет.

Но немецкая газета Bild задается вопросом, который прежде показался бы очень странным, а теперь имеет вполне конкретный актуальный смысл: какая рука для нас важнее? Действительно, Европа сегодня стоит перед тем же тяжким выбором, который в 2013 году она поставила перед Украиной, прежде чем повергнуть ее в смуту: с кем будущее? Какие личности, какая элита будут определять завтрашний и послезавтрашний день? И есть ли они у Евросоюза? По делу вопросов очень много, единственное, о чем, как всегда, не стоит спрашивать, — по ком звонит колокол.

Текст: "Вести недели"

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