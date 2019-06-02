Полуголая футбольная фанатка лишилась страницы в Instagram, набрав 2 млн подписчиков
Американская модель и тревел-блогер Кинси Волански, накануне совершившая забег на поле в полуобнаженном виде во время финала Лиги чемпионом между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", лишилась своего аккаунта в Instagram. Ее страница была заблокирована администрацией соцсети.
На данный момент публикации девушки в Instagram недоступны для просмотра. После своего перфоманса на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" численность ее подписчиков скакнула в разы – перед матчем на нее было подписано чуть больше 300 тысяч пользователей, однако вскоре их количество перевалило за два миллиона.
Ни администрация ресурса, ни сама девушка пока данный инцидент не комментируют.
Отметим, что Волански является возлюбленной русского блогера-пранкера Виталия Здоровецкого, который и сам ранее отличался подобными забегами на спортивных мероприятиях.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
- Полуголый забег на Лиге чемпионов: снова "русский след"
- Торговая война: Китай не будет уступать США
- Более 140 учеников удалили с ЕГЭ за нарушения
- Встреча Путина и Трампа: Вашингтон молчит
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- В КНДР казнены высокопоставленные дипломаты
- Умерла выпавшая из окна роддома женщина, которой делали кесарево на траве
- Заставляли переписать имущество: в Подмосковье задержали банду вымогателей
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
США введут 5%-е пошлины на весь мексиканский импорт из-за нелегальной иммиграции
- Иностранцы могут обжечься на вложениях в госдолг РФ
- 8 самых богатых футбольных лиг Европы
- Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы
- Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Вода в реках переполнена антибиотиками
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- Как гипертоникам беречь здоровье на даче
- Российские эксперты назвали лучшие томатные соки
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Научное золото и архитектурные жемчужины: о чем рассказал Сергей Собянин
- Слушания по программе реновации: обсуждение получилось бурным
- Рассадники заразы: кальяны и вейпы в общественных местах предлагают запретить
- Своры бездомных собак держат в страхе жителей Подмосковья
- В Туле - дуля, в Зарайске - бизон: самые интересные маршруты выходного дня
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич