Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 июня 201918:31

Карен Хачанов: дель Потро показывает хороший уровень

EPA

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису против аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Россиянин заявил, что ожидает упорного матча с аргентинским соперником.

"Я несколько раз играл с Хуаном Мартином, это были очень упорные матчи, и я имел шансы выиграть — признается Хачанов, слова которого приводит Евроспорт.Ru. – Он входит в топ рейтинга мирового тенниса и показывает хороший уровень после травмы. Буду готовится к нему и постараюсь пройти в полуфинал Roland Garros."

Напомним, что Хачанов в борьбе за путевку в четвертьфинал French Open одержал победу над словацким теннисистом Мартином Клижаном. Встреча с дель Потро состоится в понедельник, третьего июня.

Сейчас

14:32

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

13:04

Пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ потушен

09:46

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

04:05

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

02:20

Дзержинск. Пострадавшие люди получат компенсацию в 150 тыс. рублей

23:59

"Ливерпуль" в Мадриде выиграл финал Лиги чемпионов

19:43

В Петербурге автомобиль выехал на тротуар. Пострадал ребенок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрывами в Дзержинске повредило более 300 домов

Взрывами в Дзержинске повредило более 300 домов

5 часов назад
Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины

Захарова: снос памятника Жукову - вызов для новой власти Украины

43 минуты назад
Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее

3 часа назад
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

18 минут назад
Гидрометцентр пообещал жару на ближайшую неделю

Гидрометцентр пообещал жару на ближайшую неделю

1 час назад
Полуголая футбольная фанатка лишилась страницы в Instagram, набрав 2 млн подписчиков

Полуголая футбольная фанатка лишилась страницы в Instagram, набрав 2 млн подписчиков

51 минута назад
Бродячие собаки в Подмосковье: в ситуации разбирается Следственный комитет

Бродячие собаки в Подмосковье: в ситуации разбирается Следственный комитет

2 часа назад
Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

Израильская армия опубликовала видео удара по Сирии

6 часов назад
Полиция задержала подростка, уничтожившего венки у Вечного огня в Югре

Полиция задержала подростка, уничтожившего венки у Вечного огня в Югре

4 часа назад
В результате столкновения автобуса и фуры на трассе М-4 "Дон" пострадали 15 человек

В результате столкновения автобуса и фуры на трассе М-4 "Дон" пострадали 15 человек

2 часа назад
Алина Загитова и футбол: фигуристка обучается обманным трюкам

Алина Загитова и футбол: фигуристка обучается обманным трюкам

2 часа назад
Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

Греф рассказал, чем искусственный интеллект отличается от человека

4 часа назад
Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

Главное – не останавливаться: маленький дегустатор стал звездой приема в Кремле

4 часа назад
5 советов, как выбрать квартиру в Москве

5 советов, как выбрать квартиру в Москве

7 часов назад
10 городов мира с самым дешевым интернетом

10 городов мира с самым дешевым интернетом

31.05.2019 09:14
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

28.05.2019 08:56
Очевидец снял на видео последствия обильного летнего снегопада в Иркутской области

Очевидец снял на видео последствия обильного летнего снегопада в Иркутской области

1 час назад
Сергей Игнашевич возглавит московское "Торпедо"

Сергей Игнашевич возглавит московское "Торпедо"

1 час назад
Украинские военные "победили" условного противника в Приазовье

Украинские военные "победили" условного противника в Приазовье

2 часа назад
В Москве открылся новый автовокзал

В Москве открылся новый автовокзал

2 часа назад
В Финляндии начали борьбу с шиповником

В Финляндии начали борьбу с шиповником

2 часа назад
Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

Рособрнадзор просит выпускников не рисковать будущим, принося шпаргалки

3 часа назад
Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

Четверо детей и пенсионер погибли во время пожара в квартире в Свердловской области

3 часа назад
Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

Мертвецки пьяная женщина в Уфе протаранила шесть легковушек. Видео

3 часа назад
Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

Помпео: США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий

3 часа назад
Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

Песков: в ЕврАзЭС за 5 лет сделали то, на что у Евросоюза ушло 20

4 часа назад
В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

В пригороде Ростова трактор въехал в группу журналистов. Видео

5 часов назад
МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело "Украина против России"

5 часов назад
На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

На украинском музыкальном фестивале обрушилась крыша сцены и убила человека. Видео

6 часов назад
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

Глава немецких социал-демократов ушла в отставку

6 часов назад
Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх

7 часов назад
Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

7 часов назад
Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

Медведев: Евразийский союз открыт для новых партнеров

7 часов назад
Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

Бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске

7 часов назад
Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

Китайцы сворачивают производство смартфонов Huawei

8 часов назад
Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

Мать, оставившая годовалых двойняшек в хостеле, заявила, что не бросала их

8 часов назад
Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

31.05.2019 06:00