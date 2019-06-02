В Московском патриархате опровергли слухи об исчезновении останков царских детей

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков не подтвердил распространенную некоторыми изданиями информацию о том, что предполагаемые останки царских детей Алексея и Марии Романовых, находящиеся в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли либо уничтожены. Священник назвал эту информацию недостоверной.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Кипшидзе, в свою очередь, заявил, что слухи об исчезновении мощей являются выдумкой.

Он заверил, что мощи, которые, предположительно, принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии, находятся в московском монастыре. По словам Кипшидзе, останки хранятся в запечатанном виде, в специальных ковчегах.

Священнослужитель добавил, что небольшие частицы мощей были отданы экспертам для изучения. "На изучение вопроса подлинности уйдет столько времени, сколько будет необходимо. Спешки в этом вопросе нет и быть не может", — приводит слова Кипшидзе РИА Новости.

Предполагаемые останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены в 2007 году в Поросенковом Логу и в последние годы хранятся в московском монастыре. Для установления их подлинности с 2015 года их исследуют эксперты. Ранее ряд СММИ сообщил, что останки исчезли и, возможно, уничтожены.