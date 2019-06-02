Насилие над Косово: на Балканах зреет новая война
Автор: Дмитрий Киселёв
На Балканах зреет новая война. И она грозит опалить Сербию. А как иначе следует воспринимать заявление президента Косово Хашима Тачи о том, что если Евросоюз не откроет себя для Косово, то Косово объединится с Албанией и прихватит еще часть Сербии? Причина такого заявления Тачи — затянувшаяся, на его взгляд, "визовая либерализация" с ЕС. Но на самом деле дело куда серьезнее.
"Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косово и Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац", — отметил Хашим Тачи.
Звучит как ультиматум, для уточнения. Прешево — это часть современной Сербии. Медведжа – тоже, как и Буяновац. Ультиматум — прямая угроза от Тачи, которому американцы прощают все. И нет такого нарушения международного права со стороны Косово, которое бы США не поддержали. Это не преувеличение. Это уверенные ощущения премьера Косово Рамуша Харадинай, о которых тот, не стесняясь, говорит.
"США независимо от обстоятельств будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права", — уверен Харадинай.
То есть мы понимаем, что пятитысячная армия Косово, созданная по стандартам НАТО к концу прошлого года, будь она пущена в бой против Сербии за великую Албанию, будет поддержана Америкой. Это уж если совсем оголить складывающуюся конструкцию в ожидании будущего.
Автор: Дарья Григорова
В 5:50 утра раздаются взрывы. Люди пытаются остановить военную технику, строят баррикады. 73 бронемашины и десяток вооруженных отрядов одновременно входят на территорию четырех сербских деревень на северном берегу реки Ибар. Косовский спецназ применяет силу против мирных жителей. Не жалеют даже женщин.
Все произошло в деревне Зубин Поток. Спецназ самопровозглашенной республики брал ее штурмом. До сих пор видны следы столкновения — грузовики служили для местных жителей баррикадой.
Но вооруженную огнестрельным оружием главную ударную силу косовских албанцев это не остановило. Бойцы так называемого РОСУ, которые проходили обучение в полицейских силах южных штатов США, врываются в деревню.
В доме пенсионера Драгомира Арсича спецназовцы переворачивают все, вскрывают даже пол. Один из сотрудников ООН, которого отправляют на место столкновения, перестает выходить на связь, проверить ситуацию едет россиянин Михаил Краснощеков. Он показывает удостоверение, но в ответ полицейские его бьют — сначала прикладом, потом головой об автомобиль. В больницу его доставляют в состоянии амнезии.
"Я двадцать лет уже на службе, и это не является какой-то необычной ситуацией", — сказал Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косово.
Только на лице — три перелома, а также трещина теменной кости. Дипломатической неприкосновенности для спецназа полиции Косова будто не существует. В эксклюзивном интервью миротворец Краснощеков подтверждает: ООН начала внутреннее расследование.
"Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения. Вероятно, будет и полиция расследовать, но у них будет отдельная точка зрения, не совпадающая с нашей", — считает Михаил Краснощеков.
Понятно, что арестовать и избить сотрудника дипломатической миссии — грубейшее нарушение международного права. Но спецназ не имел права даже находится с оружием на северном берегу реки Ибар, где живут сербы, без предупреждения местной администрации. Это прописано в пункте 9 первой статьи Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. А вот международные силы под руководством НАТО, которые должны обеспечивать безопасность в регионе, о проведении спецоперации знали, но вооруженную провокацию останавливать не стали.
Диалог с такими соседями вести практически невозможно. Об этом в эксклюзивном интервью "Вестям недели" рассказал президент Сербии Александр Вучич. "У нас нет надежды найти компромисс. Это варварство, которое они сделали, показывает, что у них есть одно желание, — признание Косово как независимого государства, что мы никогда не сделаем", — заявил Вучич.
А ведь Евросоюз президента Вучича шантажирует — за признание независимости республики обещают членство в ЕС. Но те, кто живут в северной части Косово, на такой обмен не согласятся никогда.
"Мы должны здесь остаться. Они могут сломать нам ноги, могут нас поубивать, но мы отсюда не уедем", — говорят местные жители.
Результаты политики властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов очень хорошо видно в Приштине. До войны в городе жили около 40 тысяч сербов, а сегодня остались всего несколько сотен. Один из храмов так и остался недостроен — у него просто больше нет прихожан.
За время так называемой независимости край Косово и Метохоя превратился в албанский регион – 93%. Президент самопровозглашенной республики, бывший полевой командир УЧК Хашим Тачи уже заявил, что готов провести референдум о присоединении Косово к Албании. Он же заявил, что операция на северных территориях — всего лишь борьба с коррупцией, а среди задержанных 23 человек якобы есть и албанцы. Но полного списка так никто и не предоставил.
"Это насилие носит постоянный характер. Оно продолжается уже 20 лет и пришло к нам вместе с евроатлантизмом. Когда пришло международное сообщество, начался террор для сербов. На все, что делают албанцы, у них есть разрешение из Брюсселя, Вашингтона и Лондона", — возмущен Милан Иванович, главврач местной больницы.
Россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, удалось транспортировать в Белград, в Военно-медицинскую академию. До последнего не было понятно, пропустят ли скорую с номерами ООН на административном переходе. Приштина дала разрешение, но потом объявила дипломата персоной нон грата. Тех, кто готов вступиться за сербов в Косово, теперь станет еще меньше.
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